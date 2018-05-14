حصيلة المجزرة الصهيونية في غزة تواصل الارتفاع

استشهد 41 فلسطينيا بينهم طفلان وأصيب أزيد من 1200 آخرين جراء تصدي قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم بلغ 257 إصابة.

وقال مراسل معا من الميدان إن محاولات عدة جرت لاقتحام السياج الحدودي، تصدت لها قوات الاحتلال بإطلاق النار من سلاح القناصة المتوضعين على مشارف القطاع.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجرحى وأن هناك أعدادا متزايدة من الإصابات في صفوف المتظاهرين بعضها وصفت بالخطيرة.