إل جي تطلق خلال سنة 2018 خدمة المساعدة من غوغل بالنسبة لأجهزة التلفزيون ذات الذكاء الاصطناعي

تشغيل تقنية المساعدة من غوغل يجعل أجهزة التلفزيون K UHD4 المشهود لها بالكفاءة من قبل الملاحظين تدخل بيئة البيت المجهّز بأحدث خدمات الذكاء الاصطناعي

سيول، 13 ماي 2018- تقنية المساعدة من غوغل (Google Assistant) التي تم العلان عنها لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لسنة 2018، أصبحت حاليا متوفرة من خلال تشكيلة أجهزة تلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي لسنة 2018. تضمّ هذه التشكيلة كلاّ من أجهزة إل جي أوليد (LG OLED TVs) وإل جي سوبر يو إتش دي (LG SUPER UHD TVs) المزوّدة بتقنية ثينك (ThinQ) للذكاء الاصطناعي، وهو أمر سيمكّن من استخدام ميزات هذا الذكاء المتطورة بشكل مباشر عبر جهاز التحكّم عن بعد دون الحاجة إلى أجهزة إضافيّة. سيوفّر التعاون بين غوغل وإل جي المزيد من الرفاهية في حياة المستخدمين، كما أنّ ثمار هذا التضافر على مستوى الشراكة التكنولوجية ستؤثّر بشكل إيجابيّ على أجهزة تلفزيون إل جي الحائزة على الجوائز.

إنّ ضمّ خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) إلى نظام تشغيل الويب المزوّد بتقنية ثينك (ThinQ) للذكاء الاصطناعي الحائزة على العديد من الجوائز سيجعل المستخدم يستمتع بمستويات جديدة من الراحة والتحكم. ستمكّن هذه الخدمة أجهزة تلفزيون إل جي لسنة 2018 من توفير تجربة حدسيّة قائمة على الذكاء الاصطناعي تستخدم الأوامر باللغات الطبيعيّة للتحكّم في وظائف التلفزيون، واكتشاف المحتويات وتشغيلها بكل يسر، بالإضافة إلى التحكّم في الإعدادات. بفضل خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant)، يمكنك أن تطلب من جهاز التلفزيون أن يساعدك على إدارة مهامك اليومية، والوصول إلى المعلومات، ومراقبة الأجهزة المنزلية الذكيّة المتصلة بشبكة المعلومات، بما في ذلك الإضاءة، والتجهيزات المنزلية وغيرها من الخدمات.

انطلاقا من هذه السنة، شرعت إل جي بالتعاون مع غوغل في تطوير مجموعة كبيرة من الميزات وهما بصدد العمل على توسيع قدرة المستخدمين على الوصول إلى هذه الخدمات بلغات متعددة. بإضافة خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) إلى منصة إل جي على الانترنيت و الخاصة بأجهزة التلفزيون ذات الذكاء الاصطناعي لسنة 2018، ستيسّر التقنيات المتطورة على مستوى التعلّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية التي عُرفت بها غوغل حياة المستخدمين في شتى أنحاء العالم. إنّ تشغيل إل جي لهذه الخدمة يعكس الأهمية التي توليها هذه الشركة لابتكار وتوفير مجموعة من خدمات الذكاء الإصطناعي المتميّزة بالمزيد من التكامل والتنوع والقرب من المستخدم.

يمكن لأجهزة التلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي لسنة 2018 أن تنفّذ مئات الأوامر الصوتيّة بفضل استخدام المنصة الذكيّة المفتوحة الخاصة بالشركة فضلا عن خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) المدمجة. بفضل تقنية إل جي ثينك (ThinQ) للذكاء الاصطناعي، يمكن لجميع المستخدمين تأمين الربط مع لوحات مفاتيح التحكم في الألعاب ومضخمات الصوت الخارجية من خلال توجيه أمر شفويّ مثل" اربط مع مضخم الصوت"، كما يمكنهم تغيير وضع الصورة بتوجيه أمر شفويّ آخر مثل" انتقل إلى وضع السينما" كما يمكن تحديد توقيت لإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البحث عن المحتوى بواسطة أجهزة تلفزيون إل جي عملية أكثر بساطة وملاءمة للمستخدم. يمكن لأجهزتها المزوّدة بالذكاء الاصطناعي العثور على المعلومات بشكل فوريّ أو الانتقال إلى القناة التي تعرض المحتوى المطلوب من المشاهد. عبارة" انتقل إلى قناة ديسكوفري" ستجعل المشاهد يتحصل بشكل فوريّ على معلومات حول وجهات سفر مستقبلية. كما يمكن للمستخدم أن يعرف المزيد حول الأفلام التي يرغب في مشاهدتها بكل بساطة من خلال ذكر اسم شخصية من شخصيات الشريط أو اسم أحد الممثلين، فيقول لجهاز التلفزيون مثلا " ابحث عن الموسيقى التصويرية الخاصة بهذا الشريط" أو " أوقف تشغيل التلفزيون عندما ينتهي هذا البرنامج" دون الحاجة إلى برمجة الوقت.

بفضل خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) المدمجة، تقدّم أجهزة التلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين تجربة مبسطة تمكنهم من إدارة جملة من المهام، والعثور على الإجابات المطلوبة أو التحكّم في الأجهزة المنزلية الذكية. يكفي الضغط بكل بساطة على زرّ الميكروفون باستمرار وطلب المعلومات مثل" ما هي حالة الطقس في نهاية هذا الأسبوع؟"، أو طلب معلومات عن محلات تجارية قريبة، أو السؤال عن نتيجة مباراة رياضية هامة، كلّ ذلك دون التشويش على تجربة المشاهدة. كما يمكن للمستخدمين استعادة ذكرياتهم الجميلة عبر عرض الذكريات من صور غوغل. يمكن للمستخدمين أيضا الحصول على بعض الخدمات الأخرى مثل توصيل طلبات الطعام والنقل بشكل يسير وذلك من خلال إضافة عمليات من جهات خارجية ستكون متاحة في القريب العاجل.

وبفضل دعم خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant)، يمكن لأجهزة التلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي أن تكون مركز تحكّم داخل منزلك الذكيّ، و ذلك من خلال إتاحتها فرصة الوصول إلى مختلف التجهيزات مثل المكانس الكهربائية الآلية، وأجهزة تعديل الحرارة، وأجهزة تنقية الهواء، وأجهزة الإضاءة الذكية وغيرها من الخدمات الأخرى. يمكن تشغيل خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) مع أكثر من 5000 جهاز ذكيّ عبر المئات من العلامات التجارية الشهيرة مما يسهّل التحكّم في السماعات الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية المتصلة بالواي فاي أو البلوتوث.

ستكون أجهزة إل جي أوليد (LG OLED TVs) و إل جي سوبر يو إتش دي (LG SUPER UHD TVs) المزوّدة بتقنية ثينك (ThinQ) للذكاء الاصطناعي و خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من شهر ماي وستليها أسواق رئيسية أخرى في أوروبا وآسيا. ستكون هذه المنتجات متوفرة في السوق الجزائرية بداية من شهر جويلية القادم.

أفاد السيد برايان كوون، مدير شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي: " مع خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) المتاحة الآن بشكل أصليّ في أجهزة التلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي لسنة 2018، أعتقد أنّنا سنشهد مستوى جديدا للغاية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البيوت". وأضاف:" إنّ هذه الشراكة الفريدة بين إل جي وغوغل أتاحت لنا بأن نكون أول علامة تجارية لأجهزة تلفزيون توفّر خدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) على نظام التشغيل الخاص بنا الأمر الذي حقّق فائدة كبيرة لحرفائنا المولعين بنظام التشغيل عبر الويب. بفضل شركاء كبار مثل غوغل، نتوقّع من إل جي المزيد من الأخبار المثيرة حول الذكاء الاصطناعي."

تعمل أجهزة التلفزيون إل جي ذات الذكاء الاصطناعي لسنة 2018 أيضا مع الأجهزة الحالية المستخدمة لخدمة المساعدة من غوغل (Google Assistant) على غرار غوغل المنزلي ( Google Home) وغيرها من مكبرات الصوت الذكية ذات المساعد المدمج، مما يتيح للمستخدمين إرسال الأوامر الصوتيّة مباشرة من أجهزة تحكم منفصلة باتجاه أجهزة التلفزيون إل جي الخاصة بهم. يمكن لمالك جهاز التلفزيون أن يتحدث مع أجهزة المساعدة الأخرى للتحكم في وظائف الجهاز مثل مستوى الصوت، التشغيل، التوقف، البدء، الإيقاف، التقديم السريع، اختيار القناة، البحث عن المحتوى وغيرها من الخدمات الأخرى. ستكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أجهزة تلفزيون إل جي لسنة 2018 قادرة على التعامل مع أجهزة المساعدة الأخرى الخاصة بغوغل في الولايات المتحدة الأمريكية ، و المملكة المتحدة، وكندا وأستراليا ومناطق أخرى في العالم سيتمّ الإعلان عنها في وقت لاحق من هذه السنة.