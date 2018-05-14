تلاميذ مدرسة نائية بالمسيلة يصدرون أحسن مجلة مدرسية

استطاعت المجلة المدرسية “اقرأ” في عددها الأول، والصادرة عن مدرسة بن عطية سعيد بولاية المسيلة، تصدر قائمة المجلات المدرسية بعد أن اختارتها مديرية التربية لولاية المسيلة كأحسن مجلة، لما تتمتع به من مواضيع متنوعة وتقنيات عالية في الألوان والإخراج الصحفي، تشد الأنظار وتشوق القارئ.

وقع اختيار الأسرة التربوية لمدرسة بن عطية سعيد على شهر العلم لإطلاق العدد الأول من مجلتهم، فبإمكانيات بسيطة جدا يعلوها الأمل في تجسيد الحلم وتحويله إلى حقيقة، بدأت هيئة تحرير المجلة والمكونة من تلاميذ وأساتذتهم على إعداد مختلف المواضيع المختلفة والمتنوعة تم توزيعها على 31 صفحة، ويترأس تحريرها مدير المدرسة مفتاح عبد الصمد. وتهدف المجلة لإبراز مواهب وأفكار التلاميذ من خلال معالجتها المواضيع التربوية في مواضيع مشوقة.

وخصصت المجلة في عددها الأول للتعريف بمدرسة بن عطية سعيد، الواقع والطموحات، وكذا للتعريف بالناسك الزاهد بن عطية السعيد الذي تحمل المدرسة إسمه، كما حاول تلاميذ المدرسة من خلال موضوع الرد على تساؤل يتكرر في أوساط تلاميذ المدارس حول أسباب الاحتفال بيوم العلم، وفي ضيف العدد نزل الأستاذ حديبي المدني، الكاتب الأديب والناشط الدعوي الذي تلقى تعليمه على يد الشيخ العلامة سي محمد بن السنوسي، ليقوم بعدها في الصفحة المخصصة لرثاء التلميذ لمعلمه برثاء ملقنه الأول الشيخ بودراف محمد بن السنوسي في كلمات تأبينية مؤثرة تتفطر لها القلوب.

وعالج العدد الأول من المجلة مواضيع متنوعة تشغل بال التلميذ في الطور الابتدائي وحتى المتوسط كسبل تحسين الخط الكتابي، وكذا ظاهرة التسرب المدرسي أسبابها وعلاجها ونصائح للابتعاد عن التدخين، وخصصت المجلة صفحات للحديث عن البرامج ونشاطات المدرسة كمسابقة واحتفالية المولد النبوي، حملة الوقاية من حوادث المرور، حفل نهاية الفصل الأول، حملة التشجير والتزيين، وغيرها من الصفحات الترفيهية والثقافية.