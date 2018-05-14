غزة : إصابة مصور التلفزيون الجزائري أثناء تغطيته لـ "مسيرات العودة الكبرى"

أصيب مصور التلفزيون الجزائري الزميل عمر حمدان، اليوم الإثنين، برصاص القوات الصهيونية، وذلك أثناء تغطيته لـ "مسيرات العودة الكبرى".

وذكر مراسل القناة الوطنية العمومية، وسام أبو زيد، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "إصابة مصور التلفزيون الجزائري الزميل العزيز عمر حمدان برصاصة بالقدم الحمد لله علي كل حال"

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين لمخيمات العودة المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في المليونية المقررة اليوم وغدا الثلاثاء.