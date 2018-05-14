نهاية موسم مثالي لرياض محرز مع ليستر !

قدّم الجزائري “رياض محرز” موسما رائعا مع ناديه “ليستر سيتي”، بالرغم من خيبة عدم انتقاله لمانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي.وكان محرز قد خاض 41 مباراة مع “الفوكسيس” هذا الموسم في كل المسابقات، سجل من خلالها 13 هدفا ومنح 13 تمريرة حاسمة.

كما أنه أنهى موسمه كعاشر أفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا متفوقا على “هازارد” و”دي بروين”.

ويعتبر رياض خامس أفضل ممر في الدوري الإنجليزي برصيد 10 تمريرات حاسمة، متفوقا على إيركسون نجم توتنهام وأوزيل وغيرهم.

ويأتي ترتيب محرز كأفضل الممرين في “البريميرليغ” خلف رباعي “مانشستر سيتي”، وهم “دي بروين، ساني، سيلفا وسترلينغ”.