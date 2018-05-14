23 ٪ من البحوث الأفريقية في مجال الرياضيات من إنتاج ونشر جزائري.

يتربع الجزائريون على عرش إفريقيا في نشر الأعمال البحثية في الرياضيات ، بمعدل 23٪ من الإنتاج الأفريقي في هذا المجال ، حسبما ذكره السبت الماضي في بومرداس ، رئيس جمعية رياضيات الجزائر.(SMA)

""تعكس هذه المرتبة مستوى الكفاءة التي وصل إليها المختصون في الرياضيات في الجزائر قاريا وعالميا"، هذا ما صرح به السيد ببوشة رشيد نائب رئيس الأتحاد الإفريقي لمختصي الرياضيات لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المؤتمر الرابع لمختصي الرياضيات في الجزائر".

ومع ذلك ، أعرب عن أسفه "لعدم معرفة هذه الإنجازات" من قبل المتخصصين في هذا المجال وعامة الجمهور ، داعيا إلى إنشاء بمناخ مناسب من خلال تنظيم المؤتمرات وتنويع الأنشطة المحلية في هذا المجال.