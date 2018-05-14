“ حارس المرمى "الكسندار اوكيدجا" يتحصل على الجنسية الجزائرية.. وينتظر ماجر!!

قام الحارس المُتألق مع “ستراسبورغ”، “أليكسندر أوكيدجا” وبصفة رسمية بإستخراج جواز سفره الجزائري، ليُصبح مؤهلا للعب مع المنتخب الوطني مُستقبلا.

وبهذه الخطوة المهمة، فإن صاحب الـ29 عاما لم يعد ينقصه سوى إلتفاتة من، رابح ماجر في قادم تربصات مُحاربي الصحراء.

يُشار بأن “أوكيدجا” فرض نفسه مع أبناء إقليم “الألزاس” وشارك في 17 كأساسي، مؤكدا إمتلاكه المستوى للعب في المُستوى العالي.

ويُذكر في الأخير، بأن الحارس سيكون حُرا، بداية من جوان القادم، مما سيترك له المجال لإختيار فريقه المُستقبلي دون ضغوطات.