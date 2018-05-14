رئيس المخابرات العسكرية البريطانية يدعو العرب للتصدي لروسيا...!

دعا رئيس المخابرات العسكرية البريطانية، أندرو باركر، الدول الغربية إلى لم الشمل للتصدي إلى سوريا على خلفية تسميم سكريبال.وقال باركر، إنه يجب على بريطانيا والاتحاد الأوروبي إقامة شراكة وثيقة في مجال الأمن لمواجهة محاولة موسكو الهادفة إلى تقويض الديمقرطيات الغربية.

وأضاف ذات المسؤول، أنّ الكرملين شن حملة تضليل واسعة بعد حادث تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

ونوّه أندرو باركر، إلى ضرورة تصدي الدول الغربية إلى الأكاذيب التي تصدها موسكو.