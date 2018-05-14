غوارديولا واثق من حسم صفقة رياض محرز  !!

كشفت قناة “ESPN” الأمريكية، أنّ إدارة مانشستر سيتي تقترب من حسم صفقة “محرز” مقابل 73 مليون أورو في الأيام القليلة المقبلة.وأكدت أيضا مصادر صُحفية إنجليزية على غرار صحيفة “الصن”، أنّ غوارديولا واثق من حسم صفقة الجزائري هذه الصائفة.

وتأتي هذه الأخبار الأخيرة، لتؤكد أنّ مستقبل نجم “الفوكسيس” سيكون بنسبة كبيرة بألوان “السيتي”.

بالرغم من وجود أخبار تُشير إلى إمكانية إنضمام “زاها” إلى مانشستر سيتي كذلك.