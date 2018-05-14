الوادي : تلاميذ يحاولون إحراق متوسطة في الدبيلة

فيما تم احتجاز الطاقم التربوي داخلهاأقدم، يوم أمس، عدد من تلاميذ متوسطة بشير قاسمي ببلدية الدبيلة شرق ولاية الوادي على محاولة حرق المؤسسة وتحطيم جميع الممتلكات داخلها، ورمي الطاقم التربوي بالحجارة.الحادثة التي اهتزت لها المنطقة جرت، صباح أمس، بعد خروج التلاميذ من المؤسسة، حيث أثاروا الشغب أمام المؤسسة وقاموا باستقدام العجلات المطاطية وبقايا جريد النخيل وعلب الكرتون وراحوا يقومون بإضرام النار فيها عند مدخل المتوسطة.

مما تسبب في حرق مدخلها بالكامل، إضافة إلى رمي القاعات والإدارة بالحجارة، ومنع الإداريين والطاقم التربوي من الحركة أو الخروج من المؤسسة التربوية.

وبقي التلاميذ يسيطرون على الوضع إلى حين تدخل عدد من المواطنين الذين قاموا بطردهم، وإنقاذ المؤسسة التربوية من عملية تخريب كادت أن تحول المكان إلى رماد.