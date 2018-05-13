هل سيشتري للتلفزيون العمومي حقوق بث مباريات كأس العالم 2018؟

أكد المدير العام للتلفزيون العمومي، توفيق خلادي، أن مؤسسة التلفزيون في مفاوضات مع ملاك حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 في روسيا شهر جوان المقبل، وأوضح المدير العام للتلفزيون خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة عرض الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان أن التلفزيون يفاوض مالك الحقوق لنقل بعض المباريات بالنسبة للبلدان التي لم تتأهل فرقها الى المونديال.

يذكر أن حقوق بث مباريات مونديال روسيا 2018 هو ملك لمجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية وذلك بصفة حصرية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تملك القناة القطرية حقوق بث مونديال قطر 2022، وكانت قد بثت مونديالي ج، افريقيا 2010 والبرازيل 2014 بصفة حصرية كذلك.