العدالة تحقق في قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية

حمل وزير العدل حافظ الأختام، الجهات الإدارية مسؤولية التعدي الذي يقع على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع صناعية أو سكنية، وأكد على ضرورة قيام تلك الجهات بواجبها بحماية الأراضي قبل وصول الملفات إلى أروقة العدالة، مؤكدا بان مصالحه أن تتسامح مع قضايا التعدي على العقار الفلاحي التي وصفها بـ”الجرائم الخطيرة”، وأعلن الوزير من جانب أخر، مواصلة التحقيقات في حوادث القتل التي تعرض لها جزائريون بالخارج في الفترة الأخيرة.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء على عقار فلاحي بولاية وهران لإقامة مشروع لتركيب السيارات، وذلك في تصريح للصحافة، على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، وقال لوح بان حماية الأراضي الفلاحية مدسترة بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.

وأوضح وزير العدل، بان الجهات القضائية تتابع منذ سنوات الملف، مشيرا بان هناك عديد القضايا مطروحا أمام المحاكم، وأضاف قائلا “عندما يكون أي تجاوز تتحرك مباشرة لحماية الأراضي لان الدستور ينص على ذلك”، واصفا التعدي على الأراضي الفلاحية في خامة “الجرائم الخطيرة”، محملا الجهات المكلفة بملف العقار الفلاحي مسؤولية التجاوزات التي تقع.

وشدد الطيب لوح، على أهمية العمل الوقائي قبل وصول القضايا إلى أروقة المحاكم، وقال انه على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية، وأوضح قائلا “الذي يجب أن نركز عليه هو أن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي”، مشددا على ضرورة التركيز أكثر على الوقاية لحماية الأراضي الفلاحية.

من جانب آخر، تحدث الوزير عن الجرائم المسجلة ضد جزائريين في فرنسا، وأكد الوزير فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال انابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر في السلطات الاسبانية في قضية وفاة رعية جزائري، وأعلن كذلك عن فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الايطالية، وقال بان السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الايطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.

في سياق منفصل، نفى الوزير، تلقى الجهات القضائية أية شكاوى بخصوص المساس بالحريات، مفندا ما تردد بشان رفض الجهات القضائية فتح تحقيقات اثر شكاوى لمواطنين تعرضوا للتضييق، وقال بان القانون مفتوح أمام الجميع وكل من يتضرر من ممارسات من هذا القبيل له الحق في اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى.

كما تطرق الوزير إلى الترتيبات التي تضمنها الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، والذي تضمن استحداث هيئة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية، تتولى مراقبة مدى احترام حماية المعطيات الشخصية للجزائريين، مؤكدا بان هذه الهيئة ستلزم كل المصالح التي تحوز على معلومات شخصية على غرار متعاملي الهاتف النقال، بحمايتها من أي تلاعب، محذرا من أن عقوبات ستطال منتهكي المعلومات الشخصية.

قرار إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية اتخذه الرئيس عن قناعة

في سياق منفصل، قال وزير العدل حافظ الأختام، بان الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة عميقة، وجاءت وفق توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات، كونها تستجيب لقناعات وأولها هي قناعة الرئيس بضرورة الذهاب إلى تلك الإصلاحات، التي تمس حقوق الإنسان والحريات وكذا إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.

وشدد الوزير على ضرورة تقوية السلطة القضائية كونها الجهة التي تضمن كرامة الجزائريين، واعتبر انه من دون سلطة قضائية قوية فان حقوق الناس ستضيع، مضيفا بان تلك الإصلاحات القضائية أتت بثمارها وذلك بشهادة الخبراء الأجانب، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للخارجية الأمريكية الذي اعترف بالتقدم الذي عرفته الجزائر في مجال التشريع والقوانين الجديدة التي تستجيب للمعايير الدولية.0