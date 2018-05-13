درك تلمسان يفكك أخطر عصابة لتهريب ”الحراڤة”



نجحت فرقة الدرك لاقليم صبرة شمال ولاية تلمسان، في وضع اليد على عصابة وصفت ”بالخطيرة جدا” تقوم بتسفير المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى الى السواحل الاسبانية.

وحسب مصادر أمنية، فإن العصابة مشكلة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و 41 عاما بينهم مسبوقون قضائيا، اختصوا في تسيير تنقل وحركة الحراڤة الافارقة المقيمين على التراب الجزائري بطريقة غير قانونية، مقابل أموال بالعملة الصعبة تصل حدود 1000 أورو في العمليات الصعبة جدا في الابحار السري نحو بلاد الأندلس.

ولفت المصدر إلى أن المتهمين الموقوفين يقيمون بمختلف مدن ولاية تلمسان على غرار الرمشي، هنين، المرسى بن مهيدي وبني بوسعيد ولهم سوابق مماثلة في الاتجار بالبشر سنة 2014 . وأفضت العملية الواسعة التي انجزتها قوات الدرك في بلدية الصبرة، إلى إيقاف 41 مهاجرا غير شرعي من 7 جنسيات إفريقية أغلبها من الساحل الافريقي، أتوا إلى تلمسان لتنفيذ هجرة غير شرعية صوب سواحل مورسيا الاسبانية.

وحسب المصادر التي اوردت الخبر، فإن أفراد العصابة يخضعون إلى تحققات معمقة حول طبيعة النشاط الاجرامي وتحديد هويات الحراڤة الذين بلغوا السواحل الاسبانية وتحديد هويات شركاء آخرين ويعتقد أن هناك مغاربة ينشطون ضمن العصابة لتهريب الافارقة من سواحل هنين بتلمسان عبر مضق جبل طارق، حسبما أشار إليه المصدر ذاته.

مع العلم أن مصالح درك تلمسان كانت اوقفت بتاريخ 22 أفريل الماضي، بارونا خطيرا يبلغ من العمر 33 عاما بتهمة تهريب 13 مهاجرا إفريقيا مقابل مبلغ 600 يورو وحجز معدات الابحار السري.





