ربراب يقترب من شراء هذا النادي الجزائري و يعد بتحويله الى فريق عظيم

يعتزم مجمع سيفيتال لصاحبه رجل الأعمال يسعد ربراب الإستثمار في كرة القدم المحترفة وهذه المرة من بوابة مولودية بجاية الذي ضمن صعوده لبطولة المحترف الأول.

وأعلن رئيس نادي مولودية بجاية مصطفى رزقي عبر حسابه على الشبكة الإجتماعية "فايسبوك" أن سيفيتال تخطط لإدماج الشركة الرياضية لنادي مولودية بجاية ضمن فروع "سيفيتال" كاشفا أن يسعد ربراب أبلغه "عن رغبته في جعل نادي مولودية بجاية ناديًا كبيرًا للغاية".

و تجدر الإشارة الى ان مولودية بجاية قد وقعت الخميس الماضي على عقد رعاية مع مجمع سيفيتال.

لتذكير ليست هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها إسم ربراب بأحد نوادي كرة القدم الجزائرية فقد سبق ان تم تداول إسمه لشراء اسهم نادي شبيبة القبائل.