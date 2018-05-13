افتتاح أسواق الرحمة بالعاصمة يوم الثلاثاء المقبل

سيشرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فتح سوقه التضامني يوم الثلاثاء المقبل على مستوى ساحة مقره الوطني بساحة اول ماي في العاصمة .

وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، ستتفتح ككل سنة سوق تضامني بالمقر الوطني للنقابة.

وحسب بيان للمركزية النقابية اليوم الاحد أن هذا العمل التضامني لفائدة العاملات والعمال والمتقاعدين ومواطنينا.

ويشكل مبادرة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم في إطار ترقية الانتاج الوطني”.

للتذكير ان هذه الاسواق الخاصة التي تقام خلال شهر رمضان منذ بضع سنوات اصبحت تجلب اليها شيئا فشيئا العائلات.

سيما من ذوي الدخل المحدود التي تجد في هذه الفضاءات ضالتها لاقتناء المواد الغذائية و الالبسة بأسعار معقولة نسبيا.