الفنانة صونيا في ذمة الله

توفيت اليوم الفنانة المسرحية مكيو سكينة المعروفة بـ “صونيا” عن عمر ناهز الـ 63 سنة بعد صراع مع مرض عضال.

الفنانة صونيا عرفت برصيدها الفني والمسرحي الكبير

من مواليد الميلية ولاية جيجل، خريجة معهد التكوين الدرامي ببرج الكيفان دفعة 1973.

عيّنت مديرة لنفس المعهد، وبعده عيّنت على رأس المسرح الجهوي لولاية سكيكدة·

كانت دائما بين الممثلات المسرحيات البارزات في الوسط الفني الجزائري قبل انتقالها إلى الإخراج وترأسها للمسرح الجهوي لسكيكدة.

حملت هموم المجتمع فوق خشبات المسارح الجزائرية وفي الخارج، إلى جانب حضورها في الأفلام والمسلسلات الجزائرية