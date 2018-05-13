تتويج صلاح بأفضل لاعب في الدوري الانجليزي

توج اليوم الأحد الدولي المصري “محمد صلاح” نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وإستلم محمد صلاح الجائزة المُقدمة من رابطة البريمييرليغ بعد تألقه المُلفت للإنتباه هذا الموسم وتسجيله 32 هدف في 38 مباراة.

وبهذا أصبح صلاح ثالث لاعب يُتوج بهذه الجائزة بقميص فريق ليفربول بعد المهاجمين السابقين الإنجليزي مايكل أوين والأوروغوياني لويس سواريز.

وكان نجم منتخب الفراعنة قد توج منذ أسابيع قليلة فقط بجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.