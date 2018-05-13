وزير الشؤون الخارجة مساهل غدا في بروكسل

جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الأحد، عن ترأس وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، غدا الإثنين، في بروكسل أشغال الدورة الـ 11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية مناصفة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني .

وحسب البيان، فإن "وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل سيقود وفدا جزائريا هاما في أشغال الدورة الـ 11 لمجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية

و خلال هذه الدورة سيدرس الطرفان واقع و آفاق علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و كذا وسائل تعزيزها أكثر في مختلف المجالات التي يشملها هذا الاتفاق"، حسب ذات البيان.

و تندرج هذه الدورة الـ 11 في إطار تبني الطرفين للأولويات المشتركة للشراكة برسم السياسة الأوروبية للجوار المتجددة و كذا نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة"