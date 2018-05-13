بن غبريت تتخذ إجراءات في حق الاستاذة التي وضعت تلميذة داخل “سلة المهملات”

اتخذت وزارة التربية الوطنية الإجراءات اللازمة بحق الأستاذة التي قامت بمعاقبة تلميذة بوضعها في سلة المهملات.

للإشارة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلميذة عاقبتها أستاذتها بوضعها داخل سلة المهملات.

واستنكر المواطنون ماقامت به الاستاذة بحق التلميذة التي تدرس في الطور الابتدائي.

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