إدخال سيارات ببطاقة القنصلية يتم وفق شروط جديدة!

أكد النائب البرلماني عن الجالية، نور الدين بلمداح، في منشور له عبر الفايسبوك أن وزارة الصناعة والمناجم قد اتخذت إجراءا جديدا بخصوص إدخال السيارات إلى الجزائر بالبطاقة القنصلية.

وأضاف بلمداح أن أفراد الجالية الذين يدخلون سيارة جديدة بالبطاقة القنصلية لتركها في الجزائر وتكون معفاة من الرسوم الجمركية والتي كانوا سابقا يدخلونها بعد قد سارت عدة كيلومترات ولا يهّم سنة صنعها.

وأكد بلمداح أن القانون الجديد الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم يفرض أن تكون السيارة مصنوعة في نفس سنة إدخالها نهائيا للجزائر.

مختتما أن هذا القانون صدر بعد وجود عدة تلاعبات في عدادات سيارات قديمة يتم تخفيض عدد الكيلومترات بها ويتم إدخالها للجزائر على أساس أنها سيارات جديدة ولكنها مصنوعة منذ سنة أو سنتين