فقدان 5 صيادين في إنقلاب قارب صيد بالقالة في الطارف

تمكن اليوم خفر السواحل للبحرية الجزائرية من إنقاذ 3 صيادين وفقدان اربعة منهم في انقلاب زورق صيد على بعد 12 ميل من شاطئ كابروزا بالقالة الطارف.وحسب ماورد للنهار فإن القارب إنقلب على بعد 12 ميل من شاطئ كابروزا بالقالة الطارف وكان على متنه 8 صيادين

حيث تم انقاذ 3 صيادين و فقدان اربعة منهم فيما لاتزال عملية البحث متواصلة المفقودين الذين ينحدرون من ولاية عنابة.

من بين الناجين رايس ميكانيكي وصياد، كماتمت عملية الاجلاء تمت بواسطة حوامة

وللإشارة فإن قارب الصيد الذي انقلب يحمل اسم “محمد كنزي”غرق على عمق 400 متر من البحر ،