المدير العام للتلفزيون: ميزانية شهر رمضان لهذا العام تقل بـ15٪ عن العام الماضي

لجزائر -عقد، الأحد، المدير العام للتفلزيون العمومي، توفيق خلادي، بمقر التلفزيون الجزائري، ندوة صحفية عرض فيها الشبكة البرامجية المخصصة للشهر الفضيل لعام 2018، والتي سطرت وفق الخط الافتتاحيا

للقناة التلفزيونية العمومية والهوية الوطنية وضمن الخدمة العمومية المكلف التلفزيون الجزائري بتقديمها للمشاهد.

"ونفذت هذه الشبكة - يقول خلادي- وفق تعليمات الحكومة الرامية إلى عقلنة وترشيد النفقات، وقد جسدنا ذلك ميدانيا ، حيث خصص لشبكة رمضان لهذا العالم 2018 ميزانية أقل من ميزانية العام الماضي بـ15 ٪، واخترنا شبكة برامجية متنوعة وتلبي أغلب الأذواق وأعطينا فيها فرصة أكبر للشباب المنتج"

وأضاف خلادي قائلا: سيستمتع المشاهد خلال رمضان بشبكة برامجية ذات جودة عالية، ركزنا فيها على تلبية مختلف الأذواق وفق ما يمليه قانون السمعي البصري والخدمة العمومية المطالبين بتقديمهما في هذا الإطار، حيث سيمكن المشاهد متابعة عدة مسلسلات عبر مختلف قنوات التلفزيون العمومي منها مسلسل "النار البادرة" و"الوداع الأخير"، ومسلسل " ربيحة" على القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية، و"الميزان" على قناة القرآن الكريم. إلى جانب العديد من السيتكوم، حيث تلقينا أكثر من 150 مشروع في هذا الإطار، اختارت لجنة القراءة البعض منها وفق معايير ومقاييس يعمل بها التلفزيون الجزائري لاختيار برامجه، ومن بين السيتكوم التي سيتابعها المشاهد خلال رمضان نذكر" ميسي"، "ميمي وعبير"، "توأم 2 en 1" "تاكنوين" بالأمازيغية، الجزء الرابع أيضا من "النازعزي" على القناة الرابعة بالأمازيغية إلى جانب عدة سلسلات منها سلسلة " باب الدشرة" التي تشارك فيها بيونه، "الصابر ينال" في الجزء الثاني، " سي شريف" و" صفى وشرب" و"بين الشوك والصبار".

إلى جانب عدة برامج مسابقاتية منها الطبعة الثامنة من "تاج القرآن" والخامسة من "حادي الأرواح" ومسابقة أخرى يتم فيها التحدث على قرى ومداشر الجزائر العميقة والبحث مع الجمهور على مكان وجود هذه الدشرة، وهذا من باب التعريف بقرانا ومداشرنا المتواجدة بمختلف مناطق الجزائر العميقة.

إضافة إلى عدة برامج ثقافية فنية ومنوعاتية منها "قعدة لحباب"، "نجمة وهلال"، "ريحة زمان" و"نجوم خالدة"

وفي مجال الطبخ أيضا خصص التلفزيون العمومي وعبر مختلف قنواته عدة برامج خاصة بالطبخ منها "تال شاف" و"راجلي الشاف" و"كوزينة رمضان" و"أذواق الحديقة" إلى جانب عدة برامج خاصة بالأطفال منها "افتح يا سمسم".

وعن إمكانية بث بعض مباريات كأس العالم خاصة وأن الجزائر لا تشارك فيها، قال خلادي: نحن الآن في محادثات وليس مفاوضات مع الجهات المعنية حول إمكانية بث بعض المباريات في إطار كأس العالم على التلفزيون الجزائري.