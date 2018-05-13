شاهد بالفيديو: محرز يودع ليستر بهدف جميل وتمريرتين حاسمتين

تكبد نادي ليستر سيتي الهزيمة ضد توتنهام في مباراة مجنونة بواقع خمسة أهداف مقابل أربعة، برسم الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي لعبت على أرض ملعب "ويمبلي" الشهير، وكان للنجم الجزائري رياض محرز نصيب من أهداف ليستر، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الشوط الأول بتسديدة يسارية لا تصد ولا ترد، كما منح تمريرتين حاسمتين للمهاجم فاردي.

وقد تعتبر مباراة اليوم الأخيرة لرياض محرز بألوان ليستر سيتي، خاصة ان كل المعطيات تؤكد على مغادرة نادي "الثعالب" هذه الصائفة وخوض تجربة جديدة قد تكون من بوابة نادي مانشستر سيتي.