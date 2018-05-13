مانشستر سيتي يختار محرز

أفادت صحيفة "الديلي ميل" الإنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي تجهز لعرض جديد لضم النجم الجزائري رياض محرز .

وحسب الصحيفة، فإن إدراة السيتزن تجهز لتقديم 60 مليون أورو بالإضافة للاعب باتريك روبارت لظفر بخدمات النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي القادم .

ويسعى مانشستر سيتي لإبرام صفقات مميزة أبرزها رياض محرز و جورجينيو لاعب نابولي أملا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم و الحفاظ على توهج الفريق محليا بعد إحراز لقبي كأس الرابطة و الدوري .

وترغب عدة فرق في الظفر بخدمات النجم الجزائري و الذي كان في أكثر من مناسبة قريبا من خوض تجربة جديدة.

وتطالب إدارة ليستر سيتي بالحصول في البداية على 70 مليون أورو في البداية و لكنها رفعت الملبغ بعد ذلك ليصل إلى 90 مليونا .

وللإشارة يرتبط محرز بعقد مع ليستر لغاية صيف 2020 و قد شارك الموسم الحالي في 38 مباراة في جميع المسابقات و سجل 11 هدفا و صنع مثلها.