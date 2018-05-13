نبيل فقير محل سخرية الجماهير الجزائرية

يحلم لاعب فريق ليون الفرنسي، صاحب الأصول الجزائرية، نبيل فقير، بالوجود مع منتخب فرنسا لكرة القدم المشارك في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، وسبق أن أطلق تصريحاً مثيراً في هذا الصدد، ما عرضه للسخرية من الجماهير الجزائرية.

وصرح اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، الذي سبق أن رفض تمثيل بلاده الأصلية الجزائر، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأنه مستعد للعب كمدافع مع منتخب الديوك في المونديال، بدلاً من مركزه الأصلي في خط الوسط من أجل مساعدة المدرب ديديه ديشامب على استدعائه ومنحه فرصة الوجود في المونديال.

قال فقير (38 مباراة و22 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم): "إذا كان المدرب بحاجة إلى خدماتي كمدافع، فأنا على استعداد للعب دور دفاعي"، مشيراً: "أريد أن أذهب إلى روسيا، ستكون خيبة أمل كبيرة جدًا بالنسبة لي، لكنني أعتقد على الأقل أنني فعلت ما كان علي فعله".

وأضاف: "مركزي في خط الوسط يمكن أن يلعب ضدي (لوجود لاعبين كثر)، كما أنني سمعت كلاماً كثيراً، على سبيل المثال أنني لا أستطيع اللعب في اليمين، ولكن من دون أي غرور، أستطيع أن ألعب في أي مركز وأن ألعب بقوة، لقد لعبت قليلاً في هذا المركز هذا الموسم، لكن أعتبره عذراً كاذباً لأولئك الذين يريدون التشكيك في إمكاناتي".

وشكلت تلك التصريحات محطة للتندر والسخرية من قبل جماهير الكرة الجزائرية التي وصفته بأشد الصفات، نظير رفضه تمثيل الجزائر بلاده سابقاً، "وإصراره على رمي نفسه في أحضان فرنسا"، ليوجه له رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الانتقادات اللاذعة.