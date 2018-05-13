هذا جديد إدخال سيارات المغتربين بالبطاقة القنصلية

كشف نائب الجالية عن المنطقة الرابعة (أوروبا عدا فرنسا والأمريكيتين) نور الدين بلمداح عن إجراءات جديدة تخص عملية الترحال، أي إدخال سيارة من طرف أفراد الجالية إلى ارض الوطن، حيث سيكون من الآن فصاعدا ممنوعا إدخال سيارة يتجاوز تاريخ سرها سنة واحدة، وهذا بعد أن تم كشف تلاعبات بعداد السيارات التي أدخلت إلى الجزائر في إطار هذه العلمية.

وأفاد بلمداح في منشور على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك ورد في شكل تنبيه للمغتربين المقيمين بالخارج، ويخص الراغبين في إدخال سيارات بالبطاقة القنصلية في إطار الترحال (Démenagement) لتركها في الجزائر، وتكون معفاة من الرسوم الجمركية.

ولفت بلمداح إلى أن قانونا جديدا صادرا عن وزارة الصناعة والمناجم، يفرض أن تكون السيارة مصنوعة في نفس سنة إدخالها نهائيا للجزائر أي 2018.

وحسب المتحدث فإن هذا القانون تم إصداره بعد أن تبين وجود عدة تلاعبات في عدادات سيارات قديمة يتم تخفيض عدد الكيلومترات بها ويتم إدخالها للجزائر على أساس أنها سيارات جديدة ولكنها مصنوعة منذ سنة أو سنتين.

وينص القانون المتعلق بالترحال على إمكانية إدخال مركبة مرة في العمر معفاة من الحقوق الجمركية بقيمة 20 ألف أورو بالبطاقة القنصلية، وفق عدد من الشروط، بعد أن كانت سابقا تتم مرة كل 5 سنوات، وحاليا صارت القيمة المالية للترحال 30 ألف أورو.