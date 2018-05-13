جماهير أحد السعودي تصف عز الدين دوخة "بالخائن"

كشفت تقارير اعلامية سعودية أن جماهير نادي أحد لم تتجرع حتى الآن حارسها الجزائري المتألق عز الدين دوخة، بعد أن أمضى على عقد لموسمين مع نادي الرائد، حيث كانت تأمل في رؤيته يستمر بعد ضمان الفريق البقاء في مباراة السد، وهو الذي يعتبر أهم لاعب في التشكيلة التي عانت كثيرا هذا الموسم.

وعاش دوخة موسما استثنائيا مع نادي أحد بالرغم من نجاتهم من السقوط في مباراة السد، حيث قدم مستوى ممتاز ما جعله محل اشادة الاعلام المحلي وجماهير مختلف الأندية، غير أن ذلك لم يشفع له لدى الجماهير التي وصفته بالخائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت فئة أخرى أن مستواه أكبر من مستوى نادي أحد.