تقرير: نتنياهو التقى سفير الإمارات يوسف العتيبة

كشفت وكالة الأسوشياتد برس أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى سفير الإمارات يوسف العتيبة خلال زيارته إلى واشنطن في مارس الماضي.

وبحسب تقرير الوكالة فإن نتنياهو كان يتناول طعام العشاء في أحد مطاعم العاصمة الأمريكية حيث كان السفير الإماراتي متواجدا في المكان برفقة شخصيات أخرى. وحين علم العتيبة بوجود نتنياهو، دعاه هو وزوجته سارة إلى طاولته وتحدث الإثنان في بعض المسائل السياسية قبل أن يصافح نتنياهو السفيرالإماراتي ويغادر المطعم.

ويعتبر العتيبة من أهم الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية الفاعلة في واشنطن وهو ما يذكّر بالحضور الطاغي الذي كان يحظى به السفير السعودي الأمير بندر بن سلطان أيام الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جورج بوش الابن.

فقد كان الأمير بندر أهم المقرّبين من دائرة صنع القرار في أمريكا. وكان يُعتبَر عميد الدبلوماسيين في الولايات حيث قضى فترة 25 عاما سفيرا للمملكة في واشنطن.

ويأتي الكشف عن اللقاء بين نتنياهو والعتيبة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي وهو القرار الذي لقي ترحيبا من السعودية والإمارات باعتبار إيران مصدرَ تهديدٍ للسلام في المنطقة والعالم حسب ما يراه البلدان.