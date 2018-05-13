أمطار وأجواء منعشة أولى أيام رمضان

من المنتظر أن تكون الأيام الأولى من شهر رمضان بداية من يوم الأربعاء إلى غـاية السبت، منعشة على المناطق الشمالية وأيضا شمال الصحراء مع أمطار رعدية متوقعة على ولايات بشار، غرداية ، ورقلة، الوادي، النعامة، البيض، النعامة، جنوب الجلفة، شمال إليزي، شمال تمنراست، يومي الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله.

وحسب صفحة “طقس الجزائر” المختصة في الأحوال الجوية فان هناك اضطراب جوي متوسط النشاط سيخص المناطق الشمالية يوم الجمعة مرفوق بانخفاض في درجة الحرارة بشكل مؤقت، ورياح قوية نسبيا وأمطار رعدية يكون أكثر نشاطا على المناطق الوسطى والغربية، وسيخص أيضا الجنوب الغربي كبشار وتندوف، ويستمر إلى غاية السبت مساءا بحول الله.

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