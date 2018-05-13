أكدت استحالة رؤية الهلال بعد غد الثلاثاء.. جمعية “ابن الهيثم للعلوم والفلك”:

أعلنت جمعية “ابن الهيثم للعلوم والفلك” عن استحالة رؤية هلال رمضان، يوم الثلاثاء القادم، بسبب غروب القمر قبل الشمس في معظم الدول العربية والإسلامية، مما يعني أن غرة شهر رمضان ستكون يوم الخميس.

وأوضحت الجمعية المختصة في علم الفلك أنه تبعا للمعطيات الفلكية فلا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان، بعد غد الثلاثاء، في الجزائر وفي جميع البلدان العربية والإسلامية، كونها مستحيلة وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب الفلكي، مؤكدة أنه ظروف مشاهده هلال شهر رمضان ورصده ستكون محققة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وبالتالي يكون الخميس غرة شهر رمضان المبارك، حسب الحسابات الفلكية.

كما ذكرت الجمعية في بيان لها أنه بناء على الحسابات الفلكية الدقيقة والقطعية، فإن عملية الاقتران المركزي ستكون، يوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشر و48 دقيقة بالتوقيت العالمي، ولذا فإن العديد من الدول الإسلامية ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء، غير أنه سيستحيل رؤية الهلال بسبب غروب القمر قبل الشمس في معظم الدول الإسلامية.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمعية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك “زروال زين الدين” أن القمر سيمكث بعد غروب شمس نفس اليوم في بعض المدن العالمية فترات متفاوتة، على غرار مكسيكو حيث يمكث القمر 26 دقيقة، فالقمر يوم الثلاثاء سيغيب قبل غروب الشمس بخمس دقائق في بغداد، وقبل الشمس بأربع دقائق في كل من الكويت ومسقط وبيروت ودمشق، وقبل الشمس بدقيقة واحدة في القاهرة، وسيغرب القمر مع الشمس في تونس، وسيغرب القمر بعد الشمس بدقيقة واحدة في كل من مكة المكرمة وطرابلس والجزائر، وسيغرب القمر بعد الشمس بدقيقتين في صنعاء، وسيغرب بعد الشمس بأربع دقائق في الخرطوم والرباط.

وأكد زروال زين الدين أن الجمعية تقوم فقط بتقديم الدراسة العلمية المتعلقة بظروف رؤية الهلال، وذلك بناءا على حسابات علمية صحيحة ودقيقة، أما قرار إثبات بداية الأشهر القمرية فهو يعود إلى لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باعتبارها الجهة الرسمية للإعلان عن بداية رمضان.