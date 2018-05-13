تركيا تقترح على المسلمين "الصيام الإلكتروني"

اقترحت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا على المسلمين القيام بــ "الصيام الإلكتروني" خلال شهر رمضان، وذلك بالامتناع عن إضاعة الوقت في شبكة الأنترنت وقضائه مع الأسرة والأصدقاء.

وجاء ذلك في مقالة للبروفسور، إلهان قليج، عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة إسطنبول، في المجلة الشهرية للرئاسة، حملت عنوان "الصيام الإلكتروني"، ذكر فيها أن التكنولوجيا جلبت معها الكثير من الأمور الجديدة.

وقال قليج: "في السنوات الأخيرة، فإن التقنيات في مجال التواصل مثل التلفاز والأنترنت والهواتف النقالة شكلت العلاقات الاجتماعية بين الناس".

وأضاف: "لا معنى لرفض التكنولوجيا بالكامل، وبحسب قناعتي فإن الصيام الإلكتروني يمكن أن يكون ممكنا".

وأوضح قليج: "أنه بدل تضييع الوقت في متابعة أكل الناس والأماكن التي يزورونها، ينبغي التفكير بمن لا يتمكنون من الأكل، أو من لا تسمح لهم قدراتهم المادية بالذهاب إلى الأماكن التي يرغبون فيها".