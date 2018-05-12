مانشستر سيتي يتجه نحو صرف النظر عن جلب محرز

جدّد الفرنسي كلود بويل مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في تصريحه لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية، أمس، الحديث عن لاعبيه الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني، حيث قال بخصوص الأول إنه لا يدري إذا كان سيبقى أو يرحل خلال الصيف المقبل، رغم تداول الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية، أخبارا تؤكد رحيل النجم العربي عن "الثعالب"، والانتقال إلى نادي مانشستر سيتي أو أرسنال الإنجليزيين، قائلا: "محرز لا يزال مرتبطاً مع ليستر سيتي، لكننا سنرى في الصيف ما سيحدث مع بعض اللاعبين"، بالمقابل ترك بويل الغموض يلف مسألة سليماني، قائلا بشأنه: "مصير سليماني سيتحدد بعد نهاية الموسم الجاري، وسندرس كل الخيارات المُناسبة لنا وله، ثم نُقرر"، مضيفا: "سيبقى مع نيوكاسل لآخر مُباراة من البريميرليغ، ولحد الساعة لم نتحدث معه بشأن مُستقبله، وبعد أسبوعين كل شيء سيتضح". علما أن سليماني يحمل ألوان نيوكاستل على سبيل الإعارة من فريقه "الثعالب"، وستنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

في سياق منفصل، كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن "السيتيزن" مهتم بلاعب كريستال بالاس الايفواري، ويلفرد زاها، وقد يصرفون النظر عن جلب محرز وذلك لعدة أسباب من بينها نجاح زاها في التألق مع ناديه بـ"البرميير لييغ" بتسجيله 8 أهداف وصنعه لـ 5، إضافة إلى اشتراط إدارة فريقه الحصول على مبلغ 80 مليون أورو لتسريحه.