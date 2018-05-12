اليمن أفضل من الجزائر في تحويلات المغتربين!

احتلت الجزائر المركز السادس عربيا في مجال تحويلات المغتربين بقيمة تحويلية وصلت إلى حدود 2.1 مليار دولار، وفق ماجاء في أحدث تقرير للبنك الدولي.

وتصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات المغتربين تلاها لبنان والمغرب والأردن على التوالي.

وأوضح التقرير أن حجم تحويلات المغتربين من العملات الصعبة إلى مصر بلغ العام الماضي 20 مليار دولار، و8 مليارات دولار إلى لبنان، و7.5 مليار للمغرب، و 4.4 للأردن، و 3.4 لليمن، و 2.1 للجزائر، ومليارا دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، و1.9 لتونس، وتتذيل القائمة تحويلات المغتربين لسوريا فقد بلغت 1.6 مليار دولار.

وأشار تقرير البنك الدولي بعنوان "موجز الهجرة والتطوير رقم 29"، إلى أن نسبة تحويلات المغتربين العرب إلى الناتج المحلي في بلدانهم كان على النحو التالي: مصر 6.4 %، لبنان 15.1%، المغرب 6.7%، الأردن 1.9 %، اليمن 13.1%، الجزائر 1.2%، الضفة الغربية وقطاع غزة 15.3%، تونس 4.8%.

كما بين التقرير أن تحويلات المغتربين حققت نموا في العام الماضي على المستوى العالمي بنسبة 7% وسجلت 63 مليار دولار، متوقعا نموها 4.6% للعام الحالي لتصل إلى 642 مليار دولار، وبنسبة 3.9 في العام 2019 لتسجل 667 مليار دولار.

البلدان: حجم تحويلات المغتربين: نسبة تحويلات إلى ناتج محلي في بلدانهم:

مصر 20 مليار دولار 6.4 %

لبنان 8 مليار دولار 15.1%

المغرب 7.5 مليار دولار 6.7%

الأردن 4.4 مليار دولار 1.9 %

اليمن 3.4 مليار دولار 13.1%

الجزائر 2.1 مليار دولار 1.2%

الضفة الغربية وقطاع غزة 1 مليار دولار 15.3%

تونس 1.9 مليار دولار 4.8%