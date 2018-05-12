الخسارة أمام السعودية غير مقبولة

صرح اليوم، خير الدين زطشي، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم ، أنه لم يتقبل خسارة المنتخب الوطني المحلي أمام نظيره السعودي الخميس الفارط في إسبانيا.

في رسالة وجهها إلى المدرب رابح ماجر أكد زطشي أنه من الضروري ترتيب بيت المنتخب قبيل خوض المواعيد المقبلة التي تنتظر التشكيلة الوطنية.

وظهر رئيس “الفاف” غاضبا على هامش المواجهة التي خاضها المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الجمعة أمام نظيره الغاني على ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث أكد زطشي في تصريحات هامشية عقب نهاية اللقاء، أنه لم يتجرع مرارة تلك الهزيمة، والتي وصفها بغير المقبولة، حيث لم يتوقف رئيس “الفاف” عند هذا الحد، بل مرر رسالة مباشرة إلى ماجر، دعاه فيها لوجوب إيجاد الحلول والتشكيلة الأمثل للمنتخب تحسبا للتحديات المستقبلية.