بعد السماح للمرأة بالقيادة...لوحات مرورية لكلا الجنسين "لأول مرة" في السعودية

بدأت الهيئة الخاصة بأمن الطرق في مناطق من المملكة السعودية، تركيب لوحات إرشادية تحذيرية للسائقين من كلا الجنسين على جوانب الطرق.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها إرشادات مرورية في المملكة تخاطب الجنسين، وجاءت الخطوة تطبيقا لأمر ملكي صدر في شهر جوان من العام الماضي ويسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وحددت سلطات المرور في السعودية الرابع والعشرين من جوان المقبل، موعدا لبدء سريان قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات في شوارع المملكة.