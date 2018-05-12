قصة مأساوية لأربعة شبان جزائريين غُرر بهم للالتحاق بداعش سوريا

طالب بكلية الحقوق جنّد عشرات الشباب وتم تسفيرهم عبر مطار الجزائر

جرت محاكمة 3 شبان جزائريين بينهم طالب ببكلية الحقوق بجماعة الجزائر، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، أمس، لتورط اثنين منهم في الانخراط في الجماعة الإرهابية "أحرار الشام". فيما توبع الطالب لعدم تبليغه عن جناية بعد توليه نقل عديد المنظمين لهذا التنظيم تأهبا لسفرهم عبر المطار الدولي "هواري بومدين"، فيما لقي متهم رابع حتفه بغارة جوية.

وتم الكشف عن نشاط هؤلاء بناء على معلومات بلغت مصالح أمن حسين داي حول وجود عناصر تقيم بإقليم اختصاصها تخطط للسفر لأجل الانضمام لمعاقل الجماعات الإرهابية في سوريا، وبتعزيز تحرياتها، تم توقيف (أ.م) على مستوى المطار الدولي هواري بومدين في الثاني فيفري 2014 وهو عائد من تركيا، ومن خلال التحقيق معه كشف عن رحلته التي قادته إلى سوريا عبر الحدود التركية، وذلك بفعل تأثره بمشاهد الوضع السائد هناك، ليقرر السفر إلى تركيا بتاريخ 26 جوان 2013 قصد ولوج الأراضي السورية، حيث تعرف على رعية مصري أطلق عليه كنية صلاح وساعده في تحقيق مراده .

وأضاف المتهم أنه وفور وصوله إلى حدود سوريا التقى شخصان توليا إدخاله ومرافقه إلى هناك بطريقة غير شرعية ليتجهوا نحو منطقة دار العزّ، حيث التقى هناك جزائريا يدعى (ب.م) المنتمي للتنظيم الإرهابي أحرار الشام، حيث كان يحمل سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف وطالبه بتسليمه جواز سفره، غير أنه رفض. وفيما بعد انضم لصفوف التنظيم، حيث شارك عناصره عدة معارك ضدّ الجبش النظامي، حيث كلف بنقل الإعانات إلى للجماعات الإرهابية وسلمت له أسلحة لتأمين ذلك بعدما تدرب على استعمالها على يد المكنى أبو أحمد.

واستمرار لسرد تفاصيل مغامرته مع الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا، أضاف المتهم، أنه التقى مواطنه (ب.م) مجددا، حيث عرض عليه زيارة (ي.أ) أحد الجزائريين الذي كان خطيبا بأحد المساجد في سوريا لتفقد حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بالكتف خلال قصف لمعاقل التنظيم. وفي السياق ذاته، أضاف، أنه وبعد مرور مدة وجيزة بلغته معلومات تفيد بتخطيط الجيش النظامي لقصف آخر بالمروحيات والطائرات سيستهدف معاقل التنظيم المقيم به مواطنه (ب.م) ما جعله يسارع للاطمئنان عليه، غير أنه تفاجأ عند وصوله هناك بموته خلال غارة جوية، ما جعله يقرر العودة إلى الجزائر بعد مرور 8 أيام، لاسيما بعد بلوغها معلومات تفيد بتخطيط ما يسمى بتنظيم داعش لشن هجوم على المنطقة، ليتم توقيفه لدى عودته إلى أرض الوطن.

وموازاة مع ذلك، عززت مصالح الأمن تحرياتها لتوقيف المدعو (ي.أ) الذي ألقي عليه القبض هو الآخر بالمطار بتاريخ السادس جويلية 2014، وهو عائد من سوريا عبر تركيا، حيث كان ينشط ضمن صفوف أحرار الشام وتزوج من سورية مطلقة، كما أوكلت له مهام الخطابة من خلال إلقاء دروس تحريضية بأحد المساجد السورية، مضيفا أنه دأب على استقبال والديه هناك ما آل لتوقيفهما واتهامهما بتمويل الجماعات الإرهابية ولا زال على ذمة التحقيق.

استمرارا للتحقيق، تبين ضلوع متهم آخر يدعى (ب.س.ع) الذي ورد أنه كان يتلقى تسجيلات ومقاطع فيديوهات تتضمن خطبا تحريضية لـ (ي.أ) الذي كان أيضا يحثه للانضمام إلى صفوف التنظيم، وهو من تولى إيصاله إلى مطار هواري بومدين لدى مغادرته الجزائر نحو سوريا. كما كشفت التحريات عن ضلوع متهم آخر وهو طالب بكلية المحاماة بالجزائر، الذي تولى نقل عديد الأشخاص إلى المطار تأهبا لسفرهم نحو سوريا، ليتم توقيفه هو الآخر وتوجيه له تهمة عدم الإبلاغ عن جناية.

فيما نسبت للمتهمين الآخرين جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، غير أنه وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، تراجعوا عن سابق تصريحاتهم، ليحاول (أ.م) إقناع هيئة المحكمة أنه غادر إلى سوريا لأجل الإغاثة ومد يد المساعدة للمحتاجين، فيما أكد (ي.أ) أنه يقيم بسوريا بل في تركيا التي قصدها بحثا عن مصدر رزق بعد تعرضه لضائقة مالية وتزوج خلالها من فتاة ذات أصول سورية كما انخرط هناك في منظمة الهلال الأحمر التي تعمل تحت رعاية الرئيس السوري بشار الأسد وكانت تخصص له راتبا شهريا، نافيا نشاطه مع الجماعات الإرهابية ولا حتى والديه اللذين سافرا إليه للاطمئنان على حاله بعد تلقيهما إشاعات مغرضة تفيد بانضمامه للجماعات الإرهابية في سوريا.

وبدوره نفى طالب كلية المحاماة علاقته بالمتهمين، باستثناء (ي.أ) الذي تولى إيصاله إلى المطار بناء على طلبه بعدما أخطره أنه قاصدا تركيا في إطار التجارة. وعلى إثر الأفعال المنسوبة لكل واحد من المتهمين، التمس ممثل النائب العام إدانة المتهم الأول والثاني بـ 10 سنوات سجنا و4 سنوات بالنسبة لطالب كلية المحاماة.