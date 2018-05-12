طمار: على لـ OPGI رفع نسبة تحصيل الإيجار

حث وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الواحد طمار، اليوم دواوين”الاوبيجي”للولايات رفع نسبة تحصيل الإيجارات السكنية إلى ما بين60 و70 بالمائة سنويا.

وأوضح طمار خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه بغليزان مطالبة اليوم برفع وتيرة تحصيل الإيجارات لتغطية نفقات تسيير الأحياء السكنية”.

مضيفا أن التنازل عن السكنات الاجتماعية للمستفيدين مشيرا “أن هذا الإجراء سيشمل قريبا الحظيرة السكنية التي تم توزيعها على بعد سنة 2004”.

كما أكد الوزير أن الأحياء السكنية مستقبلا ستكون مجهزة بمختلف المرافق الإدارية والخدماتية بما في ذلك المؤسسات المدرسية والصحية والأمنية.

وأيضا الملحقات الإدارية وحتى فروع مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه.