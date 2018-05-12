“براهيمي” يُنهي الموسم برقم قياسي مع “بورتو”
بصم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، على موسم إستثنائي مع ناديه بورتو البرتغالي بعد التتويج باللقب وبلوغ النقطة الـ88.
بعد فوزهم في آخر جَولة، اليوم السبت، أمام المستضيف نادي “غيماراش” ينتيجة 1-0، حيث شارك الجزئري أساسيا طيلة أطوار المباراة.
ما منح “بورتو” 3 نقاط أخرى بَلغ بها النقطة 88 لأول مرة في تاريخه، ومُعادلا للرقم القياسي لبنفيكا الذي حققه موسم 2015/2016.
يذكر أن “التنانين” حققوا البطولة البرتغالية خلال الجولة الماضية بعد تعثر الملاحقين في ماودهة مباشرة بينهما.
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