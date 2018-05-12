اللاعب بودبوز يرفض عروض فرنسا

أكد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، أنه بإمكانه تقديم مستوى أفضل مما قدمه لحد الآن رفقة فريقه ريال بيتيس، في الليغا.

وصرح رياض بودبوز، لموقع “استاديو ديبورتبفو” الإسباني: “لست راضيا عن أدائي هذا الموسم، ويمكنني تقديم الأفضل”.

وتابع صاحب اليسرى السحرية: “رفضت عروضا من فرنسا في جانفي الماضي، لأنني كنت واثقا من العودة”.

وبخصوص الداربي الذي ينتظر فريقه ريال بيتيس أمام نادي إسبيلية، لحساب الجولة الـ37 من الليغا الإسبانية، صرح رياض بودبوز.

“منذ وصولي علموني قيمة الدرابي وسنسعى لفوز من أجل الأنصار”.