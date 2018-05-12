قايد صالح : عزة الجزائر تستوجب اتصاف الجيش بكل معالم القوة العسكرية

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن عزة الجزائر تستوجب على الدوام اتصاف قواتنا المسلحة بكل معالم القوة العسكرية.وأضاف قايد صالح، خلال اليوم الأول من زيارته المدانية للناحية العسكرية الرابعة ورقلة.

أن هذا المعلم الأساسي هو رمز من رموز الهيبة والمناعة التي تعمل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إرساء ركائزها وغرس متطلباتها في نفوس وعقول أفراد الجيش بكافة فئاتهم.

وأكد الفريق مجددا على حرصه الشخصي على حضور التمارين على مستوى مختلف النواحي العسكرية التي تندرج في سياق المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى تنفيذ برامج التحضير القتالي.

وكشف قايد صالح، أن هذه التمارين التكتيكية تمثل خطوة من الخطوات الهامة الرامية إلى كسب المزيد من التمرس القتالي والمزيد من التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات.

والمزيد أيضا من التدرب وتمتين أسس الخبرة في مجال خوض كافة أنواع الأعمال القتالية وحسمها في أوقاتها القياسية.