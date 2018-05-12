أول أيام رمضان الخميس...فلكيا

أفادت جمعية الشعرى لعلم الفلك، اليوم السبت، ان يوم الخميس المقبل 17 ماي اول ايام شهر رمضان المبارك، وفقا لحسابات فلكية للجمعية.

وقالت الجمعية، أن رؤية هلال شهر الصيام "ليلة الشك" الثلاثاء، مستحيلة بناء على حسابات فلكية محكمة، فإن اقتران هلال رمضان 1439هـ سوف يكون يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 الموافق لـ29 شعبان على الساعة 12:47 ظهرا بالتوقيت المحلي".

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