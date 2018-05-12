تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني، في ولاية عين الدفلى، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به وزارة الدفاع الوطني، اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث و تمشيط بعين الدفلى / ن.ع.1، يوم 11 ماي 2018، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الأغواط و تقرت/ن.ع.4 ، ثلاثة (03) مهربين وحجزت شاحنة مُحملة بـ (40850) علبة من التبغ، حسب البيان ذاته.

وأضاف المصدر انه "حجز حراس السواحل بالقالة وعنابة/ن.ع.5، قاربين (02) وعتاد غطس، كما تم توقيف (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".