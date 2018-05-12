ماجر: مفاجأة لجماهير "الخضر" قبل مواجهة البرتغال

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة قوية أمام منتخب البرتغال ومنتخب الرأس الأخضر الشهر المقبل فى محاولة من رابح ماجر بالظهور بالشكل الجيد .

وأعلن رابح ماجر عن تحضير مفاجأة لأنصار الخضر قبل المباراتين الوديتين دون الأفصاح عن تفاصيل خاصة بالمفاجأة وطالب جماهير المنتخب الانتظار لبداية المعسكر القادم نهاية الشهر الحالى .

وصرح ماجر أنه اعطى فرص كثير لعديد من العناصر حتى يتسنى اختيار أفضل العناصر المحلية والخارجية من اجل أختيار القائمة النهائية للمشاركة فى تصفيات الأمم الأفريقية وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وحدد ماجر أن قائمة المنتخب لن يتم التغيير فيها بعد لقاء البرتغال الودى الا فى أضيق الحدود انتظارا لمباراة جامبيا المقررة فى شهر سبتمبر القادم ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية فى الجولة الثانية .