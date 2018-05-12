زطشي غير راض على ماجر

تأسف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي للهزيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني المحلي على يد نظيره السعودي.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”بالنسبة لمُقابلة المحليين أمام السعودية، أؤكد بأننا لم نستصغ الخسارة، وأتمنى بأن تتحسن الأمور مُستقبلا”.

وأردف :”الطاقم الفني لم يجد لحد الساعة، الفريق والتشكيلة الأنسب لتشكيل المنتخب المحلي بصفة رسمية في قادم التحديات التي تنتظره”.

ليوجه في الأخير رسالة قوية لرابح ماجر ومُساعديه :”أتمنى أن يقوم الطاقم الفني بتجهيز أنفسهم لمُقابلات جوان إن شاء الله”.

ولمّح الرجل الأول في “الفاف” لضرورة قيام صاحب الكعب الذهبي وطاقمه، بعمل ومجهودات أكبر تتناسب مع منصبهم الحسّاس.