زطشي غير راض على ماجر
تأسف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي للهزيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني المحلي على يد نظيره السعودي.
وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”بالنسبة لمُقابلة المحليين أمام السعودية، أؤكد بأننا لم نستصغ الخسارة، وأتمنى بأن تتحسن الأمور مُستقبلا”.
وأردف :”الطاقم الفني لم يجد لحد الساعة، الفريق والتشكيلة الأنسب لتشكيل المنتخب المحلي بصفة رسمية في قادم التحديات التي تنتظره”.
ليوجه في الأخير رسالة قوية لرابح ماجر ومُساعديه :”أتمنى أن يقوم الطاقم الفني بتجهيز أنفسهم لمُقابلات جوان إن شاء الله”.
ولمّح الرجل الأول في “الفاف” لضرورة قيام صاحب الكعب الذهبي وطاقمه، بعمل ومجهودات أكبر تتناسب مع منصبهم الحسّاس.
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