.. جراح عيون جزائري يعلن عن تخفيضات على تكاليف عملية إزالة "الكاتاراكت"

في مبادرة خيرية بمناسبة حلول شهر رمضان ، أعلن طبيب العيون الجزائري الدكتور كمال حموش عن تخفيضات هامة على تكاليف عمليات إزالة المياه البيضاء ( الكتاراكت ) من العينين طيلة أيام الشهر الفضيل ، على مستوى عيادته في وادي حيدرة

الدكتور حموش هو جراح عيون تخرّج من كلية الطب في باريس ، ويشرف في عيادته الخاصة على عدّة عمليات جراحية في مجال طب العيون، وسيكون بإمكان المصابين بالمياه البيضاء في العينين أو ما يعرف بالكتاراكت ، الاستفادة من العملية الخاصة بإزالتها مقابل 50.000 دينار فقط ، وهذا بمبادرة خيرية شخصية من الطبيب بمناسبة حلول شهر رمضان.

ويمكن للراغبين في التعرّف على الخدمات الطبية التي تقدّمها عيادة الدكتور حموش في وادي حيدرة بالعاصمة ، زيارة الموقع الرسمي للعيادة عبر الرابط التالي: