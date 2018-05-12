سليماني على "رادار" هذا النادي الأوروبي

عادت إدارة نادي بشكتاش التركي وأبدت رغبتها في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتستعدّ إدارة نادي بشكتاش للتفاوض مع نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي، من أجل جلب إسلام سليماني. كما أوردته تقارير صحفية تركية صادرة الجمعة، دون أن تُوضّح إن كان التفاوض من أجل شراء عقد الدولي الجزائري، أو ضمّه بِصيغة الإعارة.

وكانت إدارة بشكتاش قد حاولت انتداب سليماني مُعارا لِمدّة 6 أشهر في جانفي الماضي، مع إمكانية شراء العقد في الصيف المقبل. لكن إدارة ليستر سيتي أعارت قنّاص “محاربي الصحراء” إلى فريق نيوكاسل الإنجليزي، لِنفس الفترة.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن إدارة نادي ليستر سيتي بِصدد الجلوس حول طاولة المفاوضات، للتباحث مع سليماني حول مستقبله الكروي.

وسيكون التفاوض بعد الأحد المقبل، تاريخ إجراء آخر جولة من عمر بطولة إنجلترا للقسم الأوّل.

ويرتبط المهاجم إسلام سليماني (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021.