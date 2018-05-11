أسعار النفط تبقى قرب أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة ، بسبب مؤشرات على تمسك الدول الغربية المعنية بالاتفاق النووي مع إيران بالاتفاق ، وهو ما يعني عد تأثر إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

ورغم انخفاضها في جلسة اليوم فإن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وحسب رويترز ، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 ، وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولار للبرميل مقارنة مع أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولار الذي سجلته في جلسة الخميس.