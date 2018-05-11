بالفيديو: إقتناء مصفاة إيطالية كلف سوناطراك أقل من مليار دولار

اقتنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مصنع تكرير أوغوستا (إيطاليا) لدى إيسو ايطاليانا بسعر لا يتجاوز 1 مليار دولار حسبما أوضحه الجمعة بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للشركة عبدالمومن ولد قدور.

وصرح ولد قدور للصحافة على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمجمع الفرنسي توتال تتضمن مشروعا للبيتروكيمياء يقول “اقتنينا مصنع تكرير أوغوستا بسعر استثنائيي أي أقل من واحد (1) مليار دولاري علما أن مشروع تكرير حاسي مسعود سيكلف ما بين 3 و 4 ملايير دولار”. ومن جهة أخرى أوضح ولد قدور أنه عقب مناقصة أطلقتها إيسو إيطاليانا(فرع المجمع الأمريكي إيكسون موبيل) في أوت 2017 “تمكنت سوناطراك من الظفر بهذا العقد من بين ثلاثة شركاء آخرين”. وللتذكير، فإن شركة سوناطراك وقعتي يوم الاربعاء الفارط بروماي على اتفاق مع إيسو إيطاليانا لاقتناء مصنع تكرير أوغوستا (صقلية) وثلاثة نهائيات نفطية في إيطاليا تقع بكل من أوغوستا و نابولي و باليرمو وكذا أنظمة أنابيب النفط التابعة لها”. سيندمج مصنع تكرير اوغوستا المختص في معالجة الصحارى بلاند وكذا زيت الوقود المتبقي الناجم عن مصنع تكرير سكيكدة مباشرة في نظام تكرير سوناطراك. وسيتمكن كذلك بمعالجة المنتوجات الفائضة في الجزائر لإعادة استيراد المنتوجات التي تسجل عجزا على غرار غاز الوقود والبنزين. وهو مزود بقدرة معالجة تضاهي 10 مليون طن سنويا مما سيجعله ثاني مصنع تكرير لسوناطراك. ومع اقتناء هذه النهائيات الثلاثة، سترتفع استقلالية استهلاك الجزائر من حيث المازوت و البنزين بعدة أيام من الاستهلاك.

مذكرة تفاهم بين سوناطراك و توتال لمشروع بتروكمياء بوهران

وتم التوقيع الجمعة على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك و المجمع الفرنسي توتال من اجل انجاز وتطوير و استغلال مركب نزع هيدروجين غاز البروبان و انتاج البولي بروبيلان. هذا المركب الذي سيتمركز في أرزيو (وهران) باستثمار قيمته 5ر1 مليار دولار سينتج 550.000 طن/سنة من البولي بروبيلان. و بموجب مذكرة التفاهم سيتم انشاء شركة مختلطة لهذا المشروع.