زوخ يمنع عرض الملابس عبر شرفات بنايات العاصمة

أعلنت بلدية الجزائر الوسطى الشروع في تطبيق قرار لوالي العاصمة عبد القادر زوخ بمنع عرض الملابس والأفرشة للتجفيف بشرفات العمارات نهارا.

ونشر عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى إعلانا يؤكد بموجبه أن “نشر الملابس على مستوى شرفات العمارات أضحى ممنوعا منعا باتا من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء”.

ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى التعاون من “أجل إظهار الوجه اللائق للعاصمة عموما والبلدية خصوصا”.

وجاء إعلان رئيس بلدية الجزائر الوسطى بناء على قرار يحمل رقم 1503 من والي العاصمة عبد القادر زوخ صادر شهر مارس الماضي يتضمن “منع عرض الملابس والأفرشة والقماش للتجفيف بشرفات وواجهات العمارات والبنايات المرممة”.