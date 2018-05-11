تأهل أربعة ملاكمين جزائريين للدور النهائي من البطولة الافريقية

تأهل أربعة ملاكمين جزائريين أمس الخميس للدور النهائي للبطولة الافريقية (اواسط/ ذكور-اناث) الجارية بالدار البيضاء المغربية (7-13 ماي).

ويتعلق الامر بجاب الله فارس (49 كلغ) الفائز على الكاميروني وويانغ مارسيال, ومعوش هشام (52 كلغ) الذي تغلب على المغربي برهيلي بدر, بينما لم يجد فاسي أحمد جمال (69 كلغ) أي صعوبة للفوز على الاوغندي مازيدا بونيا محمد, فيما كان فريد دويبي (75 كلغ) اخر متأهل على حساب الكاميروني نغونو إليزي.

في المقابل, اقصيت دبو لينا (60- 64 كلغ) بعد انهزامها أمام المغربية زايتي ريم و هو نفس المصير الذي لقيه سكيلي عبد الرحيم (64 كلغ) أمام التونسي رحموني مالك.

ويضاف تأهل الملاكمين الأربعة إلى الثلاثي الجزائري: منصوري محند (81 كلغ), ختير ياسمين (48-51 كلغ) وليلى سمراني (60 كلغ) الذين بلغوا المحطة النهائية للمنافسة بفوزهم أمام على التوالي التونسي تواتي محمد عزيز والجنوب الإفريقيين ديلا فيولويتو وغونزاليس اموري.

من جهته أخرى, غادر المنافسة كل من محمد امين الكرية (56 كلغ), وروت سيف الدين (60 كلغ) وبركان لويزة (48 كلغ) في الدور ربع النهائي.

ويشارك 15 ملاكما جزائريا, من بينهم ست فتيات, في الموعد القاري, المؤهل الى البطولة العالمية ببودابيست (المجر) والالعاب الاولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.